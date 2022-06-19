Игуаин ответил на слухи о завершении его карьеры

Фото: твиттер Гонсало Игуаина/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Интер" Майами" Гонсало Игуаин опроверг информацию о том, что он вскоре может завершить карьеру.

"Я добился больших успехов в своей карьере, но я помню все. Я помню даже то, как Роберто Карлос поприветствовал меня в "Реале", хотя мне тогда было всего 19 лет. В течение всей карьеры я пересекался со многими великими чемпионами: с Роналдиньо, Дибалой. Мне очень повезло поиграть вместе с этими парнями. Я не планирую завершать карьеру. У меня есть стимулы и желание достигать своих целей на поле. Мне нравятся эмоции, которые мне доставляет футбол", - приводит слова Игуаина Sky Italia.

В нынешнем сезоне 34-летний Игуаин провел за "Интер Майами" 12 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2022 года.

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