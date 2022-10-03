Игуаин определился с датой завершения карьеры

Фото: сайт "Интера Майами"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Интера Майами" на официальном сайте объявила, что аргентинский нападающий Гонсало Игуаин завершит карьеру по окончании сезона МЛС.

До конца регулярного чемпионата клубу осталось провести два матча. При этом "Интер" сохраняет шансы на выход в плей-офф.

В нынешнем сезоне 34-летний Игуаин провел за "Интер Майами" 28 матчей, забил 14 голов и отдал три результативные передачи.

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