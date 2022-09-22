Игуаин назвал типичные проблемы из жизни футболиста

Фото: твиттер Гонсало Игуаина/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Гонсало Игуаин рассказал, какие трудности испытывают футболисты в обычной жизни.

"Я уже говорил, что прожил непростые 15 лет. Люди думают, что у футболистов легкая жизнь, но это совсем не так. Мы не можем гулять по улицам так, как обычные люди. Нас оскорбляют, а реагировать нельзя, так как последствия будут очень плохими. После неудачного матча, упущенного момента или поражения лучше вообще не выходить из дома. Жизнь футболиста определяет результат. Несправедливо, что за все 15 лет я не мог реагировать на оскорбления или неуважение. Но сейчас я переживаю один из лучших этапов в жизни", - приводит слова Игуаина TyC Sports.

В нынешнем сезоне 34-летний Игуаин провел за "Интер Майами" 27 матчей, забил 13 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2022 года.

Не пропустите: Игуаин рассказал, как отказал сборной Франции. | https://dailysports.net