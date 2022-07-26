Игрока "Локомотива" хочет переманить "Ницца"
Фото: инстаграм Алексиса Бека-Бека/Автор неизвестен
Агент игрока "Локомотива" Алексиса Бека-Бека признался, что его клиентом интересуется "Ницца".
"Интерес со стороны "Ниццы" реален, но пока нельзя говорить о том, возможна сделка или нет. Можем лишь сказать, что "Ницца" и лично Люсьен Фавр хотят Бека-Бека", – сказал он.
В то же время спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн признался, что по футболисту официальных предложений из Франции не было.
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