Игрока "Локомотива" хочет переманить "Ницца"

Фото: инстаграм Алексиса Бека-Бека/Автор неизвестен

Агент игрока "Локомотива" Алексиса Бека-Бека признался, что его клиентом интересуется "Ницца".

"Интерес со стороны "Ниццы" реален, но пока нельзя говорить о том, возможна сделка или нет. Можем лишь сказать, что "Ницца" и лично Люсьен Фавр хотят Бека-Бека", – сказал он.

В то же время спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн признался, что по футболисту официальных предложений из Франции не было.

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