Игрок сборной Перу завершил карьеру после незабитого пенальти в матче за выход на ЧМ
Фото: твиттер сборной Перу/Автор неизвестен
Защитник сборной Перу Луис Адвинкула вчера вечером не смог забить решающий пенальти в послематчевой серии с командой Австралии (4:5, П) за выход на чемпионат мира 2022 года.
Сразу после игры опытный футболист объявил об уходе из команды.
"Во-первых, я извиняюсь перед своей семьей и друзьями, а также всеми другими за ту боль, которую я причинил всему Перу. Я несу полную ответственность за это, и моей жизни не хватит, чтобы извиниться. Я зашёл так далеко и теперь покидаю сборную. Я не думаю, что у меня есть силы, чтобы оправиться от этого. Моим коллегам огромное спасибо за всё и извините, что так подвёл вас", — приводит слова Адвинкулы ge.globo.
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