Игрок сборной Израиля прошел медобследование для "Динамо"

Фото: сайт "Маккаби"/Автор неизестен

Опорный хавбек "Маккаби" из Нетаньи Эден Карцев все же станет игроком московского "Динамо".

Как сообщает источник, 22-летний игрок сборной Израиля прошел медосмотр для бело-голубых.

Ожидается, что уже сегодня Карцев может подписать контракт с "Динамо".

Ранее в прессе писали, что московский клуб заплатит за полузащитника 2,6 млн евро.

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