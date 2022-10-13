Игрок киевского "Динамо" попал в команду недели в FIFA 23

Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен

Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский попал в команду недели в симуляторе FIFA 23.

В символическую сборную украинец попал за свои действия в матче 6-го тура УПЛ против "Руха" (3:0).

В этой игре футболист сборной Украины записал на свой счет дубль. Специальная карта футболиста вышла с рейтингом 81.

В текущем сезоне Буяльский провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

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