Игрок киевского "Динамо" попал в команду недели в FIFA 23
Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен
Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский попал в команду недели в симуляторе FIFA 23.
В символическую сборную украинец попал за свои действия в матче 6-го тура УПЛ против "Руха" (3:0).
В этой игре футболист сборной Украины записал на свой счет дубль. Специальная карта футболиста вышла с рейтингом 81.
В текущем сезоне Буяльский провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13