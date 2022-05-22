Ибрагимович завоевал юбилейный трофей в карьере
Фото: твиттер Златана Ибрагимовича/Автор неизвестен
Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович завоевал 30-й трофей в карьере.
Форвард во второй раз стал чемпионом Италии с "Миланом", а всего он выиграл 10 чемпионств.
Трофеи в карьере 40-летнего Ибрагимовича распределились следующим образом: чемпионат Италии (5 - 3 - с "Интером", 2 - с "Миланом"), чемпионат Франции (4 - с ПСЖ), чемпионат Нидерландов (2 - с "Аяксом"), чемпионат Испании (1 - с "Барселоной"), Кубок Франции (2 - с ПСЖ), Кубок Нидерландов (1 - с "Аяксом"), Кубок французской лиги (3 - с ПСЖ), Кубок английской лиги (1 - с "Манчестер Юнайтед"), Суперкубок Франции (3 - с ПСЖ), Суперкубок Италии (2 - с "Интером", 1 - с "Миланом"), Суперкубок Англии (1 - с "Манчестер Юнайтед"), Суперкубок Нидерландов (1 - с "Аяксом"), победитель Лиги Европы (1 - с "Манчестер Юнайтед"), обладатель Суперкубка УЕФА (1 - с "Барселоной"), победитель клубного чемпионата мира (1 - с "Барселоной").
Также в карьере Ибрагимовича были два чемпионских титула в составе "Ювентуса", но они были аннулированы из-за "Кальчополи".
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Определились лучшие бомбардир и ассистент АПЛ по итогам сезона
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17