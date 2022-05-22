Ибрагимович завоевал юбилейный трофей в карьере

Теги миланзлатан ибрагимовичстатистика

Ибрагимович завоевал юбилейный трофей в карьере

Фото: твиттер Златана Ибрагимовича/Автор неизвестен

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович завоевал 30-й трофей в карьере.

Форвард во второй раз стал чемпионом Италии с "Миланом", а всего он выиграл 10 чемпионств.

Трофеи в карьере 40-летнего Ибрагимовича распределились следующим образом: чемпионат Италии (5 - 3 - с "Интером", 2 - с "Миланом"), чемпионат Франции (4 - с ПСЖ), чемпионат Нидерландов (2 - с "Аяксом"), чемпионат Испании (1 - с "Барселоной"), Кубок Франции (2 - с ПСЖ), Кубок Нидерландов (1 - с "Аяксом"), Кубок французской лиги (3 - с ПСЖ), Кубок английской лиги (1 - с "Манчестер Юнайтед"), Суперкубок Франции (3 - с ПСЖ), Суперкубок Италии (2 - с "Интером", 1 - с "Миланом"), Суперкубок Англии (1 - с "Манчестер Юнайтед"), Суперкубок Нидерландов (1 - с "Аяксом"), победитель Лиги Европы (1 - с "Манчестер Юнайтед"), обладатель Суперкубка УЕФА (1 - с "Барселоной"), победитель клубного чемпионата мира (1 - с "Барселоной").

Также в карьере Ибрагимовича были два чемпионских титула в составе "Ювентуса", но они были аннулированы из-за "Кальчополи".

Не пропустите: Ибрагимович отказался ехать в сборную Швеции. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 22 мая

Главные новости дня: 22 мая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов