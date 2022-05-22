Ибрагимович завоевал юбилейный трофей в карьере

Фото: твиттер Златана Ибрагимовича/Автор неизвестен

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович завоевал 30-й трофей в карьере.

Форвард во второй раз стал чемпионом Италии с "Миланом", а всего он выиграл 10 чемпионств.

Трофеи в карьере 40-летнего Ибрагимовича распределились следующим образом: чемпионат Италии (5 - 3 - с "Интером", 2 - с "Миланом"), чемпионат Франции (4 - с ПСЖ), чемпионат Нидерландов (2 - с "Аяксом"), чемпионат Испании (1 - с "Барселоной"), Кубок Франции (2 - с ПСЖ), Кубок Нидерландов (1 - с "Аяксом"), Кубок французской лиги (3 - с ПСЖ), Кубок английской лиги (1 - с "Манчестер Юнайтед"), Суперкубок Франции (3 - с ПСЖ), Суперкубок Италии (2 - с "Интером", 1 - с "Миланом"), Суперкубок Англии (1 - с "Манчестер Юнайтед"), Суперкубок Нидерландов (1 - с "Аяксом"), победитель Лиги Европы (1 - с "Манчестер Юнайтед"), обладатель Суперкубка УЕФА (1 - с "Барселоной"), победитель клубного чемпионата мира (1 - с "Барселоной").

Также в карьере Ибрагимовича были два чемпионских титула в составе "Ювентуса", но они были аннулированы из-за "Кальчополи".

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