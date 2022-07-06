Ибрагимович согласовал новый контракт с "Миланом"

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Ибрагимович согласовал новый контракт с "Миланом"

Фото: твиттер Ибрагимовича\Автор неизвестен

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович договорился со своим клубом о новом контракте.

По информации Sky Sport Italia, новое соглашение будет рассчитано до лета 2023 года.

По его условиям шведский форвард будет зарабатывать 1-1,5 млн евро в год плюс бонусы, привязанные к результативным действиям.

Напомним, что 40-летний нападающий в конце мая перенес операцию на колене. Вернуться на поле он сможет только в следующем году.

В прошлом сезоне Ибрагимович забил 8 голов в 23 матчах Серии А.

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