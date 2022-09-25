Ибрагимович снялся в фильме "Астерикс и Обеликс: Срединное царство" (видео)

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Ибрагимович снялся в фильме "Астерикс и Обеликс: Срединное царство" (видео)

Фото: твиттер Златана Ибрагимовича/Автор неизвестен

Нападающий "Милана" и сборной Швеции Златан Ибрагимович снялся в фильме "Астерикс и Обеликс: Срединное царство".

Футболист сыграл роль римского легионера по имени Oneofus. Фильм выйдет на экраны в 2023 году.

В нынешнем сезоне 40-летний Ибрагимович не сыграл ни одного матча, так как восстанавливается после тяжелой травмы. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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