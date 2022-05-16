Ибрагимович разбил окно в автобусе "Милана"

Теги миланзлатан ибрагимович

Ибрагимович разбил окно в автобусе "Милана"

Фото: твиттер Златана Ибрагимовича/Автор неизвестен

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович разбил стекло в клубном автобусе, сообщает Milan News.

По сведениям источника, футболист был очень взволнован перед матчем 37-го тура чемпионата Италии с "Аталантой" (2:0), и поэтому стал бить во окну. В итоге стекло не выдержало и разбилось.

В нынешнем сезоне 40-летний Ибрагимович провел за "Милан" 26 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Ибрагимович назвал себя лучшим игроком в истории МЛС. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 16 мая

Главные новости дня: 16 мая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов