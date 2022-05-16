Ибрагимович разбил окно в автобусе "Милана"

Фото: твиттер Златана Ибрагимовича/Автор неизвестен

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович разбил стекло в клубном автобусе, сообщает Milan News.

По сведениям источника, футболист был очень взволнован перед матчем 37-го тура чемпионата Италии с "Аталантой" (2:0), и поэтому стал бить во окну. В итоге стекло не выдержало и разбилось.

В нынешнем сезоне 40-летний Ибрагимович провел за "Милан" 26 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.