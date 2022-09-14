Ибрагимович рассказал, думает ли завершать карьеру

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Ибрагимович рассказал, думает ли завершать карьеру

Фото: твиттер Златана Ибрагимовича/Автор неизвестен

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович не думает о завершении карьеры футболиста, несмотря на тяжёлую травму.

По словам футболиста, он планирует вернуться в большой футбол.

"Я не собираюсь завершать карьеру. Я вернусь и не сдамся",  — цитирует 40-летнего шведа инсайдер Фабрицио Романо.

Как известно, швед восстанавливается после перенесённой операции на колене. На поле он сможет выйти в январе 2023 года.

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