Ибрагимович рассказал, думает ли завершать карьеру
Фото: твиттер Златана Ибрагимовича/Автор неизвестен
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович не думает о завершении карьеры футболиста, несмотря на тяжёлую травму.
По словам футболиста, он планирует вернуться в большой футбол.
"Я не собираюсь завершать карьеру. Я вернусь и не сдамся", — цитирует 40-летнего шведа инсайдер Фабрицио Романо.
Как известно, швед восстанавливается после перенесённой операции на колене. На поле он сможет выйти в январе 2023 года.
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|Милан
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|Болонья
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