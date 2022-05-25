Ибрагимович пропустит остаток года из-за тяжелой травмы

Теги миланзлатан ибрагимовичтравмы

Ибрагимович пропустит остаток года из-за тяжелой травмы

Фото: твиттер Златана Ибрагимовича/Автор неизвестен

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович выбыл из строя из-за травмы, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Футболист вынужден был перенести операцию на колене из-за нестабильности сустава. Сроки восстановления игрока составят 7-8 месяцев. Не исключено, что форвард завершит карьеру.

В нынешнем сезоне 40-летний Ибрагимович провел за "Милан" 27 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Неймар может покинуть ПСЖ. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси попал в сборную сезона по версии WhoScored. Роналду - нет

Месси попал в сборную сезона по версии WhoScored. Роналду - нет

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов