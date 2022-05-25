Ибрагимович пропустит остаток года из-за тяжелой травмы

Фото: твиттер Златана Ибрагимовича/Автор неизвестен

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович выбыл из строя из-за травмы, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Футболист вынужден был перенести операцию на колене из-за нестабильности сустава. Сроки восстановления игрока составят 7-8 месяцев. Не исключено, что форвард завершит карьеру.

В нынешнем сезоне 40-летний Ибрагимович провел за "Милан" 27 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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