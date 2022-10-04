Ибрагимович получит роль в итальянском сериале

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Ибрагимович получит роль в итальянском сериале

Фото: твиттер Златана Ибрагимовича/Автор неизвестен

41-летний нападающий "Милана" Златан Ибрагимович примет участие в съемках второго сезона комедийного итальянского сериала Vita da Carlo.

Как сообщает Milan News, сериал будет распространяться платформой Paramount +, которой владеет  президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис.

Интересно, что недавно шведский футболист дебютировал в полнометражном кино – он получил роль в фильме "Астерикс и Обеликс: Поднебесная".

Как известно, из-за травмы форвард вернется на поле в середине января 2023 года.

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