Ибрагимович подписал новый контракт с "Миланом"

Фото: твиттер Ибрагимовича\Автор неизвестен

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович подписал с итальянским клубом новый контракт.

Как сообщает La Repubblica, соглашение с 40-летним шведским форвардом рассчитано на полгода.

По новому контракту он будет зарабатывать в месяц около 100 тысяч евро.

Как известно, в конце мая Ибрагимович перенёс операцию на колене. Форвард согласился на условия нового контракта, чтобы клуб не переплачивал ему в период восстановления после операции. Он сможет вернуться на поле во второй части следующего сезона.

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