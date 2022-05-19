Ибрагимович отказался ехать в сборную Швеции

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Ибрагимович отказался ехать в сборную Швеции

Фото: твиттер Ибрагимовича\Автор неизвестен

40-летний нападающий "Милана" Златан Ибрагимович отказался ехать в национальную сборную Швеции, сообщает издание Football Italia.

По информации источника, форвард принял такое решение из-за проблем со здоровьем. Он пропустит летние матчи Лиги Наций.

Отмечается, что несмотря на это решение, будущее Златана в сборной останется таким, как и ранее - он готов играть за Швецию в будущем.

В нынешнем сезоне Серии А Ибрагимович сыграл в 22 матчах, в которых отметился 8 забитыми голами и отдал 3 результативные передачи.

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