Ибрагимович не поможет "Милану" в Лиге чемпионов

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Ибрагимович не поможет "Милану" в Лиге чемпионов

Фото: твиттер Златана Ибрагимовича/Автор неизвестен

Шведский форвард Златан Ибрагимович не попал в заявку "Милана" на групповой этап Лиги чемпионов.

Официальный сайт итальянского клуба сообщил, что в список также не включили Чиприана Татарушару, Астера Вранкса, Малика Тиау, Ясина Адли и Тьемуэ Бакайоко.

40-летний шведский форвард в данный момент восстанавливается после травмы. В конце моя в клубе сообщили, что футболист пропустит около 7-8 месяцев.

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