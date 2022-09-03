Ибрагимович не поможет "Милану" в Лиге чемпионов
Фото: твиттер Златана Ибрагимовича/Автор неизвестен
Шведский форвард Златан Ибрагимович не попал в заявку "Милана" на групповой этап Лиги чемпионов.
Официальный сайт итальянского клуба сообщил, что в список также не включили Чиприана Татарушару, Астера Вранкса, Малика Тиау, Ясина Адли и Тьемуэ Бакайоко.
40-летний шведский форвард в данный момент восстанавливается после травмы. В конце моя в клубе сообщили, что футболист пропустит около 7-8 месяцев.
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|Сассуоло
|26
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|Лечче
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