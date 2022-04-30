Ибрагимович назвал себя лучшим игроком в истории МЛС
Фото: твиттер Златана Ибрагимовича/Автор неизвестен
Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович назвал себя лучшим футболистом в истории североамериканской лиги МЛС.
"Я очень благодарен МЛС, эта лига позволила меня почувствовать себя живым. Но проблема в том, что я был слишком живым. Я был слишком хорош для этой лиги. Я лучший футболист в истории МЛС. Это не означает, что я хвастаюсь, просто это правда. Когда я играл там, то наслаждался этим. Выступление в МЛС было лучшим вариантом для меня в тот момент, так как я вернулся после травмы. Я был очень счастлив там", - приводит слова Ибрагимовича ВBC.
40-летний Ибрагимович выступал в МЛС за "Лос-Анджелес Гэлакси" с 2018 по 2020 годы. Всего он провел за американский клуб 58 матчей, забил 53 гола и отдал 15 результативных передач.
Не пропустите: Звездный новичок "Шахтера" может перейти в "Бенфику". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Лацио" в феерическом матче обыграла "Специю"
-
"Ренн" победил аутсайдера Лиги 1
-
"Атлетико" проиграл "Атлетику" в Ла Лиге
-
"Валенсия" не смогла обыграть аутсайдера Ла Лиги
-
"Фрайбург" с хоккейным счетом победил "Хоффенхайм" и ворвался в зону ЛЧ
-
"Манчестер Сити" победил "Лидс" и вернулся на 1-е место в АПЛ
-
"Зенит" обыграл "Локомотив" и стал чемпионом России
-
Анчелотти установил уникальный рекорд
-
"Реал" нашел альтернативу Холанду в Ла Лиге
-
"Реал" разгромил "Эспаньол" и стал чемпионом Испании
-
Умер легендарный футбольный агент Мино Райола
-
"Вильярреал" неожиданно проиграл аутсайдеру Ла Лиги
-
Хет-трик Холанда не спас "Боруссию" Дортмунд от поражения в матче с "Бохумом"
-
"Бавария" сенсационно проиграла "Майнцу"
-
"Краснодар" обыграл "Ростов" Карпина в РПЛ
-
"Наполи" разнес "Сассуоло" в матче Серии А
-
"Ливерпуль" обыграл "Ньюкасл" и возглавил АПЛ
-
"Сочи" уничтожил "Рубин" в матче РПЛ
-
"Динамо" сенсационно проиграло аутсайдеру РПЛ
-
Роналду опубликовал трогательное фото с новорожденной дочерью
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17