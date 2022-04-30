Ибрагимович назвал себя лучшим игроком в истории МЛС

Фото: твиттер Златана Ибрагимовича/Автор неизвестен

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович назвал себя лучшим футболистом в истории североамериканской лиги МЛС.

"Я очень благодарен МЛС, эта лига позволила меня почувствовать себя живым. Но проблема в том, что я был слишком живым. Я был слишком хорош для этой лиги. Я лучший футболист в истории МЛС. Это не означает, что я хвастаюсь, просто это правда. Когда я играл там, то наслаждался этим. Выступление в МЛС было лучшим вариантом для меня в тот момент, так как я вернулся после травмы. Я был очень счастлив там", - приводит слова Ибрагимовича ВBC.

40-летний Ибрагимович выступал в МЛС за "Лос-Анджелес Гэлакси" с 2018 по 2020 годы. Всего он провел за американский клуб 58 матчей, забил 53 гола и отдал 15 результативных передач.

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