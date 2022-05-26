Ибрагимович играл без крестообразной связки полгода
Фото: твиттер Ибрагимовича\Автор неизвестен
Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович рассказал, через какие испытания прошел из-за травм.
"Последние шесть месяцев я играл без крестообразной связки в левом колене. Опухшее колено в течение шести месяцев. За последние шесть месяцев я смог тренироваться с командой всего 10 раз.
За шесть месяцев я сделал более 20 инъекций. Опорожнял колено раз в неделю в течение шести месяцев. Обезболивающие каждый день в течение шести месяцев. Почти не спал в течение шести месяцев из-за боли.
Никогда так сильно не страдал на поле и за его пределами. Я превратил нечто невозможное в нечто возможное. У меня на уме была только одна цель – сделать своих партнеров по команде и тренера чемпионами Италии, потому что я дал им обещание.
Сегодня у меня есть новая крестообразная связка и еще один трофей", – написал Златан.
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|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
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|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17