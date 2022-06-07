Ибрагимович готов на серьезный шаг ради игры за "Милан"
Фото: твиттер Златана Ибрагимовича/Автор неизвестен
Нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович не собирается менять команду.
Как сообщил журналист Фабрицио Романо, звездный футболист даже готов пойти на понижение заработной платы.
В ближайшее время у игрока встреча с правлением "Милана", на которой и решится его судьба.
Как известно, в конце сезона форвард получил травму и его восстановление займет семь-восемь месяцев после операции на колене.
В нынешнем сезоне 40-летний Ибрагимович провел за "Милан" 27 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
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|26
|63
|2
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|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17