Ибрагимович готов на серьезный шаг ради игры за "Милан"

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Ибрагимович готов на серьезный шаг ради игры за "Милан"

Фото: твиттер Златана Ибрагимовича/Автор неизвестен

Нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович не собирается менять команду.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо, звездный футболист даже готов пойти на понижение заработной платы.

В ближайшее время у игрока встреча  с правлением "Милана", на которой и решится его судьба.

Как известно, в конце сезона форвард получил травму и его восстановление займет семь-восемь месяцев после операции на колене.

В нынешнем сезоне 40-летний Ибрагимович провел за "Милан" 27 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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