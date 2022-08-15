Хвича забил первый гол за "Наполи" в Серии А
Фото: твиттер "Наполи"/Автор неизвестен
Грузинский полузащитник "Наполи" Хвича Кварацхелия забил гол в матче 1-го тура чемпионата Италии с "Вероной".
Футболист отличился на 37-й минуте после передачи Ирвинга Лосано.
21-летний Кварацхелия перешел в "Наполи" летом 2022 года из батумского "Динамо". Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
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