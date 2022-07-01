Хвича Кварацхелия стал игроком "Наполи"

Фото: твиттер Хвичи Кварацхелии/Автор неизвестен

Полузащитник батумского "Динамо" и сборной Грузии Хвича Кварацхелия перешел в неаполитанский "Наполи", сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Футболист заключил с неаполитанцами контракт до лета 2027 года.

21-летний Кварацхелия выступал за "Динамо" с марта 2022 года, провел за клуб 11 матчей, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Ранее играл за тбилисское "Динамо", "Рустави", "Локомотив" и "Рубин". За сборную Грузии сыграл 17 матчей и забил восемь мячей. Обладатель Кубка России.

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