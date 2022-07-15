Хвича Кварацхелия рассказал о своем прозвище в "Наполи"

Фото: твиттер "Наполи"/Автор неизвестен

Грузинский полузащитник "Наполи" Хвича Кварацхелия рассказал, какое прозвище ему дали в неаполитанском клубе.

"Наполи" является прекрасной командой. Я пришел сюда не для того, чтобы стать заменой Инсинье, а хочу показать свои сильные стороны. Я сразу же согласился, когда получил предложение от "Наполи". Уверен, что это правильное решение. За эту команду играл Марадона, поэтому мне будет нелегко впечатлить здешних болельщиков. Мне нравится прозвище Кварадона", - приводит слова Кварацхелии сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

21-летний Кварацхелия перешел в "Наполи" несколько недель назад из батумского "Динамо". Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2027 года.

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