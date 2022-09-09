Хвича Кварацхелия получил солидную награду в Италии

Фото: сайт Серии А/Автор неизвестен

Грузинский полузащитник "Наполи" Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком чемпионата Италии по итогам августа, сообщается на официальном сайте турнира.

В борьбе за награду хавбек опередил Пауло Дибалу ("Рома"), Тена Копмейнерса ("Аталанта"), Лаутаро Мартинеса ("Интер") и Душана Влаховича ("Ювентус").

В августе 21-летний Кварацхелия провел в Серии А четыре матча, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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