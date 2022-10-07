Худший клуб АПЛ неожиданно продлил контракт с главным тренером

Фото: сайт "Ноттингем Форест"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Ноттингем Форест" на официальном сайте объявила о продлении контракта с главным тренером Стивом Купером.

Новое соглашение между клубом и тренером будет действовать до лета 2025 года.

Стоит отметить, что после восьми туров "Ноттингем Форест" занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

42-летний Купер тренирует "Ноттингем Форест" с 2021 года. По итогам прошлого сезона он вывел команду в АПЛ из Чемпиошипа.

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