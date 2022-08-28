Худший: Дзюба получил ужасную оценку за матч чемпионата Турции

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Худший: Дзюба получил ужасную оценку за матч чемпионата Турции

Фото: твиттер "Адана Демирспор"/Автор неизвестен

Российский нападающий "Адана Демирспор" Артем Дзюба получил самую низкую оценку в своей команде по версии WhoScored за игру в матче 4-го тура чемпионата Турции против "Умраниеспор" (1:0).

Форвард вышел на поле в стартовом составе, получил желтую карточку, не нанес ни одного удара по воротам, и был заменен в перерыве. За это футболист получил оценку 5,81.

Напомним, что 34-летний Дзюба перешел в "Адана Демирспор" в августе на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел за турецкий клуб два матча и забил один гол.

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