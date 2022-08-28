Худший: Дзюба получил ужасную оценку за матч чемпионата Турции
Фото: твиттер "Адана Демирспор"/Автор неизвестен
Российский нападающий "Адана Демирспор" Артем Дзюба получил самую низкую оценку в своей команде по версии WhoScored за игру в матче 4-го тура чемпионата Турции против "Умраниеспор" (1:0).
Форвард вышел на поле в стартовом составе, получил желтую карточку, не нанес ни одного удара по воротам, и был заменен в перерыве. За это футболист получил оценку 5,81.
Напомним, что 34-летний Дзюба перешел в "Адана Демирспор" в августе на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел за турецкий клуб два матча и забил один гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24