Худшая команда Ла Лиги уволила главного тренера

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Худшая команда Ла Лиги уволила главного тренера

Фото: твиттер "Эльче"/Автор неизвестен

Последняя команда Ла Лиги "Эльче" уволила главного тренера Франсиско Родригеса после 5 поражений подряд.

В последних пяти матчах команда сыграла с разницей мячей 2:14.

Накануне "Эльче" проиграл "Райо Вальекано" со счетом 1:2 и с начала сезона имеет в акте лишь одно очко.

"Мы хотели бы поблагодарить тренера за его работу и самоотверженность во время его пребывания в клубе и усилия по сохранению прописки в Ла Лиге в прошлом сезоне", -сообщили в клубе.

44-летний специалист работал с испанским клубом с ноября прошлого года. 

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