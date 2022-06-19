"Хотел меня убить": Паредес рассказал о ссоре с Месси в 2021 году
Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен
Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Леандро Паредес рассказал, как в 2021 году он поссорился с одноклубником Лионелем Месси, который тогда выступал за "Барселону". Ссора произошла после окончания первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Тогда ПСЖ разгромил "Барселону" на выезде со счетом 4:1.
"Лео услышал кое-что, что я сказал одноклубникам, и это вывело его из себя. Он просто набросился на меня. Месси хотел убить меня, а я мечтал убежать домой. Впрочем, после этого мы встретились в сборной Аргентины, и Месси вел себя как ни в чем не бывало. Наши отношения совсем не изменились. Теперь мы смеемся, когда вспоминаем этот инцидент. Но тогда он был ужасно зол", - приводит слова Паредеса Caja Negra.
Напомним, что 34-летний Месси перешел в ПСЖ летом 2021 года из "Барселоны" на правах свободного агента.
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|Монако
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|Страсбур
|27
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|11
|Анжер
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|Бордо
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|13
|Нант
|28
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|Брест
|28
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|15
|Метц
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|Дижон
|28
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|Ним
|28
|27
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|Амьен
|28
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|Тулуза
|28
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