"Хотел меня убить": Паредес рассказал о ссоре с Месси в 2021 году

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"Хотел меня убить": Паредес рассказал о ссоре с Месси в 2021 году

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Леандро Паредес рассказал, как в 2021 году он поссорился с одноклубником Лионелем Месси, который тогда выступал за "Барселону". Ссора произошла после окончания первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Тогда ПСЖ разгромил "Барселону" на выезде со счетом 4:1.

"Лео услышал кое-что, что я сказал одноклубникам, и это вывело его из себя. Он просто набросился на меня. Месси хотел убить меня, а я мечтал убежать домой. Впрочем, после этого мы встретились в сборной Аргентины, и Месси вел себя как ни в чем не бывало. Наши отношения совсем не изменились. Теперь мы смеемся, когда вспоминаем этот инцидент. Но тогда он был ужасно зол", - приводит слова Паредеса Caja Negra.

Напомним, что 34-летний Месси перешел в ПСЖ летом 2021 года из "Барселоны" на правах свободного агента.

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