Хорватия разгромно проиграла Австрии в матче Лиги наций
Фото: твиттер сборной Австрии/Автор неизвестен
В матче 1-го тура группового этапа Лиги наций сборная Хорватии на своем поле проиграла команде Австрии со счетом 0:3.
Победу гостям принесли голы Марко Арнаутовича, Михаэля Грегорича и Марселя Забитцера.
Хорватия – Австрия - 0:3 (0:1)
Голы: Арнаутович, 41 - 0:1, Грегорич, 54 - 0:2, Забитцер, 57 - 0:3
Хорватия: Ивушич, Юранович, Чалета-Цар, Понграчич, Соса (Баришич, 46), Ковачич (Оршич, 71), Брозович, Пашалич (Влашич, 58), Брекало, Маер (Модрич, 58), Крамарич (Будимир, 58).
Австрия: Линднер, Лайнер (Триммель, 46), Траунер, Данзо, Вебер (Фридль, 77), Забитцер, Лаймер, Шлагер, Арнаутович (Зайвальд, 46), Онисиво (Грегорич, 46), Вайманн (Баумгартнер, 72).
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