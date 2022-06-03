Хорватия разгромно проиграла Австрии в матче Лиги наций

Фото: твиттер сборной Австрии/Автор неизвестен

В матче 1-го тура группового этапа Лиги наций сборная Хорватии на своем поле проиграла команде Австрии со счетом 0:3.

Победу гостям принесли голы Марко Арнаутовича, Михаэля Грегорича и Марселя Забитцера.

Хорватия – Австрия - 0:3 (0:1)

Голы: Арнаутович, 41 - 0:1, Грегорич, 54 - 0:2, Забитцер, 57 - 0:3

Хорватия: Ивушич, Юранович, Чалета-Цар, Понграчич, Соса (Баришич, 46), Ковачич (Оршич, 71), Брозович, Пашалич (Влашич, 58), Брекало, Маер (Модрич, 58), Крамарич (Будимир, 58).

Австрия: Линднер, Лайнер (Триммель, 46), Траунер, Данзо, Вебер (Фридль, 77), Забитцер, Лаймер, Шлагер, Арнаутович (Зайвальд, 46), Онисиво (Грегорич, 46), Вайманн (Баумгартнер, 72).

Не пропустите: Франция сенсационно проиграла Дании в Лиге наций. | https://dailysports.net