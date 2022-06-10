Хорватия победила Данию в Лиге наций

Фото: твиттер сборной Хорватии/Автор неизвестен

В матче 3-го тура группового этапа Лиги наций сборная Хорватии на выезде обыграла сборную Дании со счетом 1:0.

Единственный гол в середине второго тайма забил Марио Пашалич.

Хорватия, набрав 4 очка, вышла на третье место в турнирной таблице группы 1 Лиги А. Дания с 6 очками осталась на первой позиции.

Дания – Хорватия - 0:1 (0:0)

Гол: Пашалич, 69 - 0:1

Дания: Шмейхель, Кристенсен, Андерсен, Мэле, Дилэйни, Эриксен, Хейбьерг, Дамсгор (Брэйтуэйт, 62), Васс (Кристенсен, 61), Корнелиус (Винд, 61), Ольсен (Поульсен, 83; Сков, 90).

Хорватия: Ливакович, Врсалько (Станишич, 46), Эрлич, Шутало, Юранович, Брозович, Пашалич, Якич (Ковачич, 46), Иванушец (Модрич, 46), Крамарич (Будимир, 77), Оршич (Влашич, 58).

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