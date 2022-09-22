Хорватия обыграла Данию в матче лидеров группы Лиги наций

Фото: твиттер сборной Хорватии/Автор неизвестен

В матче 5-го тура группового этапа Лиги наций сборная Хорватии на своем поле обыграла сборную Дании со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Борны Сосы и Ловро Майера. У датчан отличился Кристиан Эриксен.

Хорватия, набрав 10 очков, вышла на первое место в турнирной таблице группы 1 Лиги А. Дания с 9 очками опустилась на вторую позицию.

Хорватия – Дания - 2:1 (0:0)

Голы: Соса, 49 - 1:0, Эриксен, 77 - 1:1, Майер, 79 - 2:1

Хорватия: Ливакович, Юранович, Шутало, Гвардиол, Соса, Модрич (Вида, 90), Ковачич (Маер, 78), Брозович, Перишич (Оршич, 71), Пашалич (Влашич, 71), Крамарич (Петкович, 71).

Дания: Шмейхель, Кьер (Йенсен, 72), Кристенсен, Андерсен, Мэле, Васс (Кристенсен, 60), Дилэйни (Хейлунд, 60), Эриксен, Хейбьерг, Брэйтуэйт (Дамсгор, 59), Ольсен (Дольберг, 89).

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