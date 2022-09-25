Хорватия обыграла Австрию и выиграла группу Лиги наций

Фото: твиттер сборной Хорватии/Автор неизвестен

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций сборная Хорватии на выезде обыграла сборную Австрии со счетом 3:1.

Победу гостям принесли голы Луки Модрича, Марко Ливаи и Деяна Ловрена. У хозяев отличился Кристоф Баумгартнер.

Хорватия, набрав 13 очков, заняла первое место в группе 1. Австрия с 4 очками финишировала на 4-й позиции и вылетела в Лигу В.

Австрия – Хорватия - 1:3 (1:1)

Голы: Модрич, 6 - 0:1, Баумгартнер, 9 - 1:1, Ливая, 69 - 1:2, Ловрен, 72 - 1:3

Австрия: Линднер, Триммель (Лайнер, 62), Алаба, Пош (Вебер, 62), Данзо, Забитцер, Шлагер, Баумгартнер (Шмид, 82), Зайвальд, Арнаутович (Сарачевич, 63), Грегорич (Онисиво, 82).

Хорватия: Ливакович, Станишич, Ловрен, Гвардиол, Баришич (Соса, 62), Модрич, Ковачич (Пашалич, 84), Брозович (Маер, 18), Перишич, Влашич (Крамарич, 84), Будимир (Ливая, 62).

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