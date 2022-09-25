Хорватия обыграла Австрию и выиграла группу Лиги наций
Фото: твиттер сборной Хорватии/Автор неизвестен
В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций сборная Хорватии на выезде обыграла сборную Австрии со счетом 3:1.
Победу гостям принесли голы Луки Модрича, Марко Ливаи и Деяна Ловрена. У хозяев отличился Кристоф Баумгартнер.
Хорватия, набрав 13 очков, заняла первое место в группе 1. Австрия с 4 очками финишировала на 4-й позиции и вылетела в Лигу В.
Австрия – Хорватия - 1:3 (1:1)
Голы: Модрич, 6 - 0:1, Баумгартнер, 9 - 1:1, Ливая, 69 - 1:2, Ловрен, 72 - 1:3
Австрия: Линднер, Триммель (Лайнер, 62), Алаба, Пош (Вебер, 62), Данзо, Забитцер, Шлагер, Баумгартнер (Шмид, 82), Зайвальд, Арнаутович (Сарачевич, 63), Грегорич (Онисиво, 82).
Хорватия: Ливакович, Станишич, Ловрен, Гвардиол, Баришич (Соса, 62), Модрич, Ковачич (Пашалич, 84), Брозович (Маер, 18), Перишич, Влашич (Крамарич, 84), Будимир (Ливая, 62).
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4