Хорватия обыграла Австрию и выиграла группу Лиги наций

Теги австрияхорватия

Хорватия обыграла Австрию и выиграла группу Лиги наций

Фото: твиттер сборной Хорватии/Автор неизвестен

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций сборная Хорватии на выезде обыграла сборную Австрии со счетом 3:1.

Победу гостям принесли голы Луки Модрича, Марко Ливаи и Деяна Ловрена. У хозяев отличился Кристоф Баумгартнер.

Хорватия, набрав 13 очков, заняла первое место в группе 1. Австрия с 4 очками финишировала на 4-й позиции и вылетела в Лигу В.

Австрия – Хорватия - 1:3 (1:1)
Голы: Модрич, 6 - 0:1, Баумгартнер, 9 - 1:1, Ливая, 69 - 1:2, Ловрен, 72 - 1:3

Австрия: Линднер, Триммель (Лайнер, 62), Алаба, Пош (Вебер, 62), Данзо, Забитцер, Шлагер, Баумгартнер (Шмид, 82), Зайвальд, Арнаутович (Сарачевич, 63), Грегорич (Онисиво, 82).

Хорватия: Ливакович, Станишич, Ловрен, Гвардиол, Баришич (Соса, 62), Модрич, Ковачич (Пашалич, 84), Брозович (Маер, 18), Перишич, Влашич (Крамарич, 84), Будимир (Ливая, 62).

Не пропустите: Франция проиграла Дании в Лиге наций. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 25 сентября

Главные новости дня: 25 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов