Холдинг "Манчестер Сити" намерен приобрести бразильский клуб "Баия".

Таким образом, коллектив станет 12-м в City Football Group.

Журналист Сезар Луис Мерло уточнил, что владельцы "горожан" уже договорились о сделке, она будет оформлена в течение нескольких дней.

Напомним, что в состав группы входят "Манчестер Сити", "Жирона" (Испания), "Палермо" (Италия), "Ломмел" (Бельгия), "Нью-Йорк Сити" (США), "Мельбурн Сити" (Австралия), "Монтевидео Сити" (Уругвай), "Йокогама Ф. Маринос" (Япония), "Труа" (Франция), "Мумбаи Сити" (Индия) и "Сычуань Цзюню" (Китай).

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