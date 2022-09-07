Холанд значительно превзошел Месси и Роналду по результативности в ЛЧ

Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд в первых 20 матчах Лиги чемпионов сумел забить 25 мячей.

Вчера норвежский форвард отметился дублем в матче группового этапа с "Севильей" (4:0).

Интересно, что два лучших бомбардира в истории турнира Криштиану Роналду и Лионель Месси на таком же отрезке голов забивали значительно меньше.

На счету аргентинца их было всего 8, а португалец вовсе ни разу не забивал соперникам.

Роналду добрался до отметки в 25 мячей в 63-й игре в ЛЧ, а аргентинец – в 42-й.

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