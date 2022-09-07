Холанд значительно превзошел Месси и Роналду по результативности в ЛЧ
Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд в первых 20 матчах Лиги чемпионов сумел забить 25 мячей.
Вчера норвежский форвард отметился дублем в матче группового этапа с "Севильей" (4:0).
Интересно, что два лучших бомбардира в истории турнира Криштиану Роналду и Лионель Месси на таком же отрезке голов забивали значительно меньше.
На счету аргентинца их было всего 8, а португалец вовсе ни разу не забивал соперникам.
Роналду добрался до отметки в 25 мячей в 63-й игре в ЛЧ, а аргентинец – в 42-й.
Читайте: Крупные победы "Реала", "Ман Сити" и "Шахтера", позор "Челси": результаты Лиги чемпионов 6 сентября | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
В "Барселоне" ответили на слухи об интересе к российскому футболисту
-
Появились подробности травмы Бензема в матче Лиги чемпионов
-
Тренера "Лейпцига" могут уволить после разгрома от "Шахтера"
-
Азар забил в Лиге чемпионов впервые с 2020 года
-
Холанд значительно превзошел Месси и Роналду по результативности в ЛЧ
-
Расписание матчей 1-го тура группового этапа Лиги Конференций
-
Расписание матчей 1-го тура группового этапа Лиги Европы
-
Главные новости дня: 6 сентября
-
Крупные победы "Реала", "Ман Сити" и "Шахтера", позор "Челси": результаты Лиги чемпионов 6 сентября
-
"Бенфика" обыграла израильский клуб в Лиге чемпионов
-
"Милан" не сумел победить в 1-м туре Лиги чемпионов
-
ПСЖ победил "Ювентус" в матче ЛЧ
-
"Реал" разгромил "Селтик" в матче Лиги чемпионов
-
"Манчестер Сити" уничтожил "Севилью" в Лиге чемпионов
-
"Шахтер" сенсационно разгромил "РБ Лейпциг"
-
Ванда Нара нашла новый клуб для Икарди
-
Раньери может возглавить клуб Серии А
-
В "Реале" выбрали футболиста, который займет освободившееся место в заявке благодаря Винисиусу
-
Алаба назвал причину ухода Каземиро из "Реала"
-
Конте жестко раскритиковал календарь матчей "Тоттенхэма"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18