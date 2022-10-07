Холанд зарабатывает рекордную в АПЛ зарплату из-за бонусов

Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд зарабатывает в английском клубе 865 тысяч фунтов в неделю.

К базовому недельному окладу в каждой игре он получает практически гарантированные бонусы, сообщает Daily Mail.

В неделю 22-летний форвард получает 865 тысяч фунтов в неделю, что сделало его самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ.

Для сравнения, лидер "Сити" Кевин де Брюйне зарабатывает 375 тысяч фунтов в неделю, а Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед" – 480 тысяч фунтов.

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