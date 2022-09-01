Холанд забил в этой АПЛ больше голов, чем 15 команд первенства

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Холанд забил в этой АПЛ больше голов, чем 15 команд первенства

Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд забил в этом розыгрыше АПЛ больше голов, чем большинство клубов.

В последних двух турах норвежец забивал по три гола и теперь у него 9 забитых мячей после 5 туров чемпионата.

Примечательно, что только пяти командам из двадцати на данный момент удалось забить больше, чем одному форварду "Манчестер Сити". У остальных клубов пока 8 голов и менее.

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