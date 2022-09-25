Холанд забил в 7-м матче подряд

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Холанд забил в 7-м матче подряд

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Форвард сборной Норвегии и "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд забил в 7-м матче подряд.

Вчера вечером норвежец поразил ворота Словении (1:2) в рамках Лиги наций. 

В шести предыдущих играх Холанд отличался голами в составе "Манчестер Сити". У норвежца 12 голов за 7 матчей, включая гол за сборную.

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