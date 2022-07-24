Холанд забил первый гол за "Манчестер Сити"
Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен
Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд забил первый гол за свой клуб.
В ночь на 24 июля молодой футболист отметился забитым мячом в товарищеском матче с "Баварией" (1:0).
Таким образом, бывший форвард дортмундской "Боруссии" забил уже в дебютной игре за "горожан".
На 40-й минуте Холанда заменил еще один новичок "Сити" – нападающий Хулиан Альварес.
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