Холанд ярко высказался о Бензема

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Холанд ярко высказался о Бензема

Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд поделился мнением о французском форварде мадридского "Реала" Кариме Бензема.

"Вы только посмотрите на игру Бензема. Ему 34 года, но в последние сезоны он еще прибавил. Карим находится в невероятной форме, и я тоже так хочу. Я перешел в "Манчестер Сити", чтобы учиться и прогрессировать. Я всегда буду искать способы улучшить мою игру", - цитирует Холанда FourFourTwo.

Напомним, что в прошлом сезоне 34-летний Бензема в составе "Реала" выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Французский форвард является главным претендентом на "Золотой мяч".

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