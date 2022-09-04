Холанд высказался о конфликте Левандовски с "Баварией"

Теги манчестер ситиэрлинг холандроберт левандовскибавария мюнхенбарселона

Холанд высказался о конфликте Левандовски с "Баварией"

Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд поделился мнением о конфликте между "Баварией" и форвардом Робертом Левандовски, который летом перешел в "Барселону".

"Не знаю, сколько голов забил Роберт за "Баварию". Я не знаю, сколько он принес титулов клубу. Но мне стало его по-настоящему жаль. Когда "Бавария" стала вести переговоры со мной, то это было неуважением по отношению к Левандовски. Но одновременно с этим это дало возможность Роберту найти новый вызов в "Барселоне", - приводит слова Холанда AS.

В нынешнем сезоне 22-летний Холанд провел за "Манчестер Сити" семь матчей, забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. На счету 34-летнего Левандовски пять забитых мячей в четырех поединках за "Барселону".

Не пропустите: Отец Холанда назвал причину, почему Эрлинг не перешел в "Реал". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 4 сентября

Главные новости дня: 4 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов