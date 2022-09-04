Холанд высказался о конфликте Левандовски с "Баварией"

Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд поделился мнением о конфликте между "Баварией" и форвардом Робертом Левандовски, который летом перешел в "Барселону".

"Не знаю, сколько голов забил Роберт за "Баварию". Я не знаю, сколько он принес титулов клубу. Но мне стало его по-настоящему жаль. Когда "Бавария" стала вести переговоры со мной, то это было неуважением по отношению к Левандовски. Но одновременно с этим это дало возможность Роберту найти новый вызов в "Барселоне", - приводит слова Холанда AS.

В нынешнем сезоне 22-летний Холанд провел за "Манчестер Сити" семь матчей, забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. На счету 34-летнего Левандовски пять забитых мячей в четырех поединках за "Барселону".

Не пропустите: Отец Холанда назвал причину, почему Эрлинг не перешел в "Реал". | https://dailysports.net