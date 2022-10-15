Холанд возглавил рейтинг лучших футболистов, которые не поедут на ЧМ-2022

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) показала рейтинг лучших футболистов, которые не поедут предстоящий чемпионат мира по футболу.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

Эрлинг Холанд (Норвегия, "Манчестер Сити").

Златан Ибрагимович (Швеция, "Милан").

Пауло Дибала (Аргентина, "Рома").

Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль").

Луис Диас (Колумбия, "Ливерпуль").

Виктор Осимхен (Нигерия, "Наполи").

Мартин Эдегор (Норвегия, "Арсенал").

Эльдор Шомуродов (Узбекистан, "Рома").

Рияд Марез (Алжир, "Манчестер Сити").

Джанлуиджи Доннарумма (Италия, "ПСЖ").

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