Холанд в этом сезоне забил больше голов, чем вся "Боруссия"

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд в этом сезоне забил больше голов, чем дортмундская "Боруссия".

Вчера норвежец отметился голом в ворота немецкого клуба в Лиге чемпионов, и он стал 13 результативным ударом в исполнении норвежца.

В то же время весь состав "Боруссии" забил за этот промежуток только 12 мячей.

Напомним, что встреча завершилась победой "горожан" со счетом 2:1.

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