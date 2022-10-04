Холанд установил уникальный рекорд результативности в Европе

Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд забил 103 гола за 100 матчей, которые провел за дортмундскую "Боруссию" и "Манчестер Сити" в общей сложности.

Отметим, что в последнем матче АПЛ он забил три гола в ворота "Манчестер Юнайтед" (6:3).

По результативности за первые сто матчей в клубах топ-чемпионатов Холанду нет равных.

Вторым после него идет Ромарио, который забил 90 голов, на счету Криштиану Роналдо 86 мячей. Интересно, что Лионель Месси за первые 100 игр забил 41 мяч.

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