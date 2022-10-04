Холанд установил уникальный рекорд результативности в Европе
Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд забил 103 гола за 100 матчей, которые провел за дортмундскую "Боруссию" и "Манчестер Сити" в общей сложности.
Отметим, что в последнем матче АПЛ он забил три гола в ворота "Манчестер Юнайтед" (6:3).
По результативности за первые сто матчей в клубах топ-чемпионатов Холанду нет равных.
Вторым после него идет Ромарио, который забил 90 голов, на счету Криштиану Роналдо 86 мячей. Интересно, что Лионель Месси за первые 100 игр забил 41 мяч.
Не пропустите: "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" - 6:3 (видеообзор). | https://dailysports.net
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18