Холанд рассказал, почему перешел в "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд прокомментировал свой переход в "Манчестер Сити".

"Я родился в Англии и всю жизнь был болельщиком "Манчестер Сити". Я очень много знаю о клубе. Здесь я чувствую себя здесь как дома. Уверен, что мне удастся показать свой лучший футбол в составе "горожан". Мне нравится атакующий стиль игры "Манчестер Сити", - приводит слова Эрлинга официальный сайт клуба.

Стоит отметить, что отец Эрлинга, Альф-Инге Холанд, также выступал за "Манчестер Сити".

Английский клуб заплатил дортмундской "Боруссии" за 21-летнего форварда от 60 до 75 миллионов евро.

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