Холанд рассказал, почему перешел в "Манчестер Сити"
Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен
Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд прокомментировал свой переход в "Манчестер Сити".
"Я родился в Англии и всю жизнь был болельщиком "Манчестер Сити". Я очень много знаю о клубе. Здесь я чувствую себя здесь как дома. Уверен, что мне удастся показать свой лучший футбол в составе "горожан". Мне нравится атакующий стиль игры "Манчестер Сити", - приводит слова Эрлинга официальный сайт клуба.
Стоит отметить, что отец Эрлинга, Альф-Инге Холанд, также выступал за "Манчестер Сити".
Английский клуб заплатил дортмундской "Боруссии" за 21-летнего форварда от 60 до 75 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18