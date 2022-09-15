Холанд рассказал о своей мечте на футбольном поле

Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд ответил на критику в том, что он совершает небольшое количество касаний мяча во время матчей.

"Порой фанаты говорят, что у меня мало касаний мяча во время матчей, но меня это не беспокоит. Моя мечта – пять раз коснуться мяча и забить пять голов за один матч", - приводит слова Холанда GiveMeSport.

В нынешнем сезоне 22-летний Холанд провел за "Манчестер Сити" девять матчей, забил 13 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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