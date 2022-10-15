Холанд рассказал о любимом алкогольном напитке

Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд рассказал о любимой еде и напитке.

"Любимая еда – это, возможно, то, что мы почти никогда не едим, может, время от времени. Мне нравятся кебаб и кебаб-пицца. Я их люблю. Но не могу есть. Сижу дома и думаю: "Было бы хорошо съесть сейчас". А потом иду к холодильнику и беру что-то другое. Вот моя жизнь.

Ну, мне нравится вино, очень даже, не буду врать", – сказал норвежец.

Не пропустите: Анчелотти может побить рекорд Фергюсона в Лиге чемпионов. | https://dailysports.net