Холанд рассказал о любимом алкогольном напитке

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Холанд рассказал о любимом алкогольном напитке

Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд рассказал о любимой еде и напитке.

"Любимая еда – это, возможно, то, что мы почти никогда не едим, может, время от времени. Мне нравятся кебаб и кебаб-пицца. Я их люблю. Но не могу есть. Сижу дома и думаю: "Было бы хорошо съесть сейчас". А потом иду к холодильнику и беру что-то другое. Вот моя жизнь.

Ну, мне нравится вино, очень даже, не буду врать", – сказал норвежец. 

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