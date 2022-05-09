Холанд прошел медосмотр для "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд прошел медицинское обследование для перехода в "Манчестер Сити", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Ожидается, что в ближайшие дни английский клуб оформит переход форварда. Сумма трансфера может составить порядка 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 21-летний Холанд провел за "Боруссию" 29 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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