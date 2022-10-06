Холанд продолжает удивлять статистикой в Лиге чемпионов

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

У форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда крайне высокий средний показатель забитых голов в Лиге чемпионов.

Форвард сборной Норвегии вчера оформил дубль в матче группового этапа против "Копенгагена" (5:0).

Таким образом, нападающий забил 28 голов в 22 играх в Лиге чемпионов.

Средний показатель Холанда составляет 1,27 гола за матч. Примечательно, что 98 команд в турнире имеют статистику хуже, чем он.

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