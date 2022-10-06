Холанд продолжает удивлять статистикой в Лиге чемпионов

Теги манчестер ситиэрлинг холанд

Холанд продолжает удивлять статистикой в Лиге чемпионов

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

У форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда крайне высокий средний показатель забитых голов в Лиге чемпионов.

Форвард сборной Норвегии вчера оформил дубль в матче группового этапа против "Копенгагена" (5:0).

Таким образом, нападающий забил 28 голов в 22 играх в Лиге чемпионов.

Средний показатель Холанда составляет 1,27 гола за матч. Примечательно, что 98 команд в турнире имеют статистику хуже, чем он.

Читайте:  Феерии "Ман Сити" и "Челси", позор "Милана": результаты Лиги чемпионов 5 октября | https://dailysports.net/
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Севилья" уволила главного тренера после позора в Лиге чемпионов

"Севилья" уволила главного тренера после позора в Лиге чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов