Холанд принес победу сборной Норвегии в матче со Швецией

Фото: твиттер сборной Норвегии/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги наций сборная Норвегии на выезде обыграла национальную команду Швеции со счетом 2:1.

Победу гостям принес дубль Эрлинга Холанда. В составе хозяев отличился Энтони Эланга.

Норвегия, набрав шесть очков, лидирует в турнирной таблице группы 4 Лиги В. Швеция с тремя очками занимает третье место.

Швеция – Норвегия - 1:2 (0:1)

Голы: Холанд, 20 (с пенальти) - 0:1, Холанд, 69 - 0:2, Эланга, 90 - 1:2

Швеция: Ольсен, Крафт, Милошевич, Нильссон, Аугустинссон, Форсберг (Эланга, 66), Сванберг, Каюсте (Карлстрем, 78), Классон (Ольссон, 78), Кулусевски, Исак (Дьокереш, 66).

Норвегия: Нюланд, Педерсен (Ханче-Ольсен, 89), Страннберг, Эстигор, Мелинг, Торсбю (Берг, 61), Эдегор, Берге (Хеуге, 89), Эльюнусси (Торстведт, 75), Серлот, Холанд (Кинг, 75).

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