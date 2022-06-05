Холанд принес победу сборной Норвегии в матче со Швецией
Фото: твиттер сборной Норвегии/Автор неизвестен
В матче 2-го тура группового этапа Лиги наций сборная Норвегии на выезде обыграла национальную команду Швеции со счетом 2:1.
Победу гостям принес дубль Эрлинга Холанда. В составе хозяев отличился Энтони Эланга.
Норвегия, набрав шесть очков, лидирует в турнирной таблице группы 4 Лиги В. Швеция с тремя очками занимает третье место.
Швеция – Норвегия - 1:2 (0:1)
Голы: Холанд, 20 (с пенальти) - 0:1, Холанд, 69 - 0:2, Эланга, 90 - 1:2
Швеция: Ольсен, Крафт, Милошевич, Нильссон, Аугустинссон, Форсберг (Эланга, 66), Сванберг, Каюсте (Карлстрем, 78), Классон (Ольссон, 78), Кулусевски, Исак (Дьокереш, 66).
Норвегия: Нюланд, Педерсен (Ханче-Ольсен, 89), Страннберг, Эстигор, Мелинг, Торсбю (Берг, 61), Эдегор, Берге (Хеуге, 89), Эльюнусси (Торстведт, 75), Серлот, Холанд (Кинг, 75).
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|4
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|4
|Группа 2
|М
|О
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|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
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|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
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|9
|3
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|Мальта
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|3
|Группа 4
|М
|О
|1
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|6
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|2
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|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4