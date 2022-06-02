Холанд принес победу сборной Норвегии в матче Лиги наций

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Холанд принес победу сборной Норвегии в матче Лиги наций

Фото: твиттер сборной Норвегии/Автор неизвестен

В матче 1-го тура группового этапа Лиги наций сборная Норвегии на выезде обыграла национальную команду Сербии со счетом 1:0.

Единственный гол в середине первого тайма забил Эрлинг Холанд.

Сербия – Норвегия - 0:1 (0:1)
Гол: Холанд, 25 - 0:1

Сербия: Милинкович-Савич, Велькович (Эракович, 75), Миленкович, Павлович, Лазович (Живкович, 69), Костич (Радонич, 69), Гудель (Йович, 46), Милинкович-Савич, Лукич (Груйич, 69), Тадич, Митрович.

Норвегия: Нюланд, Педерсен, Страннберг, Эстигор, Мелинг, Эльюнусси (Рюэрсон, 88), Эурснес (Торстведт, 76), Эдегор, Берге (Дэли, 75), Холанд (Торсбю, 67), Кинг (Серлот, 46).

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